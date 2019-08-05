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    البورصة تتراجع مع بداية تعاملات الاثنين

    10:22 ص الإثنين 05 أغسطس 2019
    البورصة تتراجع مع بداية تعاملات الاثنين

    البورصة المصرية

    كتبت- دينا خالد:

    انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة بلغت 0.1% إلى مستوى 13602 نقطة.

    بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.08%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.04%.

    وكانت مؤشرات البورصة، ارتفعت بشكل جماعي، مع نهاية تعاملات أمس الأحد، وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.67%، إلى مستوى 13616 نقطة، بدعم من مشتريات أجنبية وعربية.

    البورصة المصرية مؤشر المصرية

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