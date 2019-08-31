تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت، عند أسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر خلال تعاملات اليوم عند 704 جنيهات دون تغيير عن مستواه أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 603 جنيهات، والجرام عيار 24 نحو 804.6 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب 5632 جنيها.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب أمس الجمعة مع صعود أسواق الأسهم وعوائد سندات الخزانة الأمريكية لكنها سجلت رابع مكاسب شهرية على التوالي بينما دفعت المخاوف من ركود عالمي وحالة عدم اليقين التي تحيط بعلاقات التجارة بين الولايات المتحدة والصين المستثمرين إلى شراء الأصول الاستثمارية الآمنة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1520.39 دولار للأوقية في نهاية جلسة التداول، لكنه ينهي الشهر على مكاسب بحوالي 7.5%.

وهبطت العقود الأمريكية للذهب 0.5% لتبلغ عند التسوية 1529.40 دولار للأوقية، بحسب وكالة رويترز.