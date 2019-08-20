بنك القاهرة يتطلع لطرح أولي في البورصة مطلع العام المقبل

القاهرة- وكالات:

توقع طارق فايد رئيس بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي في مصر، اليوم الثلاثاء، إتمام الطرح العام الأولى لأسهم البنك في بورصة مصر بحلول نهاية عام 2019 أو مطلع 2020، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف فايد للصحفيين على هامش مؤتمر صحفي عُقد بالقاهرة، أن مصرفه يخطط "لطرح 30 -40% من أسهم البنك بشكل مبدئي من خلال زيادة رأس المال وبيع حصة "مملوكة" للمستثمر الرئيسي، لازالت القيمة المستهدفة من الطرح بين 300-400 مليون دولار".

وكان فايد قال، في وقت سابق، إنه يتوقع طرح حصة من أسهم مصرفه قبل نهاية العام، وفقا للوكالة.