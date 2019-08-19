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    البورصة تنهي تعاملات اليوم على انخفاض في مؤشرها الرئيسي

    02:52 م الإثنين 19 أغسطس 2019
    البورصة تنهي تعاملات اليوم على انخفاض في مؤشرها الرئيسي

    البورصة المصرية

    كتبت- شيرين صلاح:

    تراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 0.66% إلى مستوى 14304 نقطة.

    بينما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.61%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.15%.

    وسجلت تعاملات الأجانب صافي بيع بقيمة 310 ملايين جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين والعرب صافي شراء بقيمة 287 مليون جنيه، و23 مليون جنيه على التوالي.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة أنهى تعاملات أمس بنسبة 0.73% إلى مستوى 14399 نقطة.

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