  • عاجل:الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حسين سالم انفجار معهد الأورام أسعار الذهب عيد الأضحى الحج 2019 جينيفر لوبيز تنسيق الجامعات الطقس اتفاق السودان أزمة مضيق هرمز

    5.5 جنيه لكيلو البصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

    12:14 م الخميس 15 أغسطس 2019
    5.5 جنيه لكيلو البصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

    أسعار الخضر والفاكهة

    كتبت- شيرين صلاح:

    استقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس الأربعاء.

    وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و3.9 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2 و3.5 جنيه.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 1.5 و3.9 جنيه.

    البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

    البصل بين 2 و3.5 جنيه.

    الفاصوليا بين 20 و30 جنيها.

    الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جينهات.

    الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

    الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

    الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

    البامية بين 12 و18 جنيها.

    أسعار الفاكهة:

    الليمون البلدي بين 5 و10 جنيهات.

    العنب البناتي الأصفر بين 4 و7 جنيهات.

    العنب البناتي الأحمر بين 5 و8 جنيهات.

    التين البرشومي بين 5 و10 جنيهات.

    الجوافة بين 4 و6 جنيهات.

    البطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها.

    المانجو العويس بين 14 و24 جنيها.

    المانجو البلدي 5 و10 جنيهات.

    أسعار الخضر أسعار الفاكهة سوق العبور
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان