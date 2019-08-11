أكثر الكلمات إنتشاراً

وقفة عرفات انفجار معهد الأورام عيد الأضحى الحج 2019 جينيفر لوبيز تنسيق الجامعات الطقس اتفاق السودان أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

أسعار السمك مستقرة في سوق العبور بعيد الأضحى

10:47 ص الأحد 11 أغسطس 2019
أسعار السمك مستقرة في سوق العبور بعيد الأضحى

أسعار السمك

القاهرة – مصراوي:

استقرت أسعار الأسماك بسوق العبور، خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 32 و35 جنيها، وسعر كيلو السمك البوري بين 50 و58 جنيها، دون تغير عن أسعار الأمس.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، ليتراوح بين 90 و190 جنيها، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و150 جنيها.

وظل سعر كيلو المكرونة السويسي ثابتا، اليوم، بين 55 و65 جنيها، وسعر كيلو الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

أسعار الأسماك سوق العبور

الخبر التالى:

شروط وتفاصيل الفائدة على حسابات التوفير في بنوك الأهلي ومصر والقاهرة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان