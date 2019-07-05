ماذا فعلت أسعار الذهب في أول أسبوع من يوليو؟

كتبت- شيماء حفظي:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأسبوع الأول من يوليو، بعدما قفز سعر الجرام بنحو 44 جنيها في الشهر الماضي.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل خلال تعاملات اليوم 650 جنيها وهو نفس سعر الجرام الجمعة الماضي.

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 557 جنيهًا، وعيار 24 إلى 742 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5200 جنيه.

واستقر سعر الذهب في مصر رغم ارتفاع سعر المعدن عالميا، وهو ما أرجعه نجيب، إلى انخفاض سعر الدولار في مصر.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة لتتجه صوب تحقيق سابع مكسب أسبوعي على الترتيب، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية التي قد تؤثر على التوقعات بشأن اتخاذ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخطوات قوية على صعيد التيسير النقدي.

وبحلول الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1417.81 دولار للأوقية (الأونصة)، مرتفعا نحو 0.6% منذ بداية الأسبوع.

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1419.80 دولار للأوقية.