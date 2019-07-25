المركزي التركي يخفض الفائدة 4.25% في أول اجتماع بعد إقالة محافظ البنك

القاهرة- وكالات:

خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي أكثر من المتوقع لينزل 4.25% إلى 19.75%، اليوم الخميس، بهدف تحفيز الاقتصاد الذي أصابه الركود، في أول خطوة يخطوها بعيدا عن النهج الطارئ الذي تبناه خلال أزمة العملة في العام الماضي، بحسب وكالة رويترز.

ويأتي قرار البنك المركزي التركي في أول اجتماع بعد إقالة الرئيس رجب طيب أردوغان، محافظ البنك المركزي، مراد جتينقايا، منذ 19 يوما، مع تفاقم الخلاف بين الاثنين بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من كساد.

وخفض البنك التركي سعر إعادة الشراء (ريبو) لأجل أسبوع، وهو سعر فائدته الرئيسي، من مستوى 24% الذي ظل قابعا عنده منذ سبتمبر الماضي حين دفع انهيار الليرة التركية التضخم إلى أعلى مستوياته في 15 عاما فوق 25% وهو ما دفع إلى زيادات قوية للفائدة.

وهبطت أسعار المستهلكين بعد ذلك إلى ما دون 16%، لتمهد الطريق أمام أول تيسير نقدي في أربع سنوات ونصف السنة، وفقا للوكالة.

وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون خفضا بواقع 2.5 نقطة مئوية في المتوسط، بحسب استطلاع أجرته رويترز الأسبوع الماضي، وأظهر مجموعة واسعة من الآراء.

وشهدت الليرة تقلبات في وقت سابق هذا العام، بعدما هبطت نحو 30% أمام الدولار في 2018. واستقرت العملة في الأسابيع الأخيرة، رغم ما تواجهه تركيا من تهديد بفرض عقوبات أمريكية بسبب شرائها لمنظومات صاروخية روسية، بحسب الوكالة.