مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم

القاهرة – مصراوي:

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بدعم من مشتريات الأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.8% إلى مستوى 13684 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.04%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.17%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 722.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 700.9 مليون جنيه والعرب صافي بيع بقيمة 21.9 مليون جنيه.