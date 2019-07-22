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مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم

03:03 م الإثنين 22 يوليه 2019
مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم

البورصة

القاهرة – مصراوي:

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بدعم من مشتريات الأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.8% إلى مستوى 13684 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.04%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.17%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 722.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 700.9 مليون جنيه والعرب صافي بيع بقيمة 21.9 مليون جنيه.

البورصة مشتريات أجنبية المؤشر الرئيسي للبورصة

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