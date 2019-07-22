مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم
القاهرة – مصراوي:
ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بدعم من مشتريات الأجانب.
وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.8% إلى مستوى 13684 نقطة.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.04%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.17%.
وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 722.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 700.9 مليون جنيه والعرب صافي بيع بقيمة 21.9 مليون جنيه.
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