البترول: "وينترشال ديا" الألمانية تضخ 800 مليون دولار استثمارات بمصر في عامين

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول إن شركة وينترشال ديا الألمانية تستهدف ضخ استثمارات في مصر بحوالي 800 مليون دولار خلال العامين الحالي والمقبل، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

جاء ذلك حفل إعلان اندماج شركتي ديا ووينترشال الألمانيتين لينبثق منهما شركة وينترشال ديا، بحضور رئيس الشركة، وسامح صبري المدير التنفيذي للشركة في مصر، وعدد من قيادات وزارة البترول، وهيئة البترول، والشركات القابضة، ورؤساء شركات البترول المصرية والعالمية العاملة في مصر.

وقال ماريو ميرين رئيس شركة وينترشال ديا، إن الشركة أعدت خططا كبيرة لتوسيع نطاق أعمالها في مصر، وتستهدف الوصول بإنتاجها إلى حوالي 800 ألف برميل مكافئ يومياً من الزيت الخام والغاز.

وأضاف رئيس الشركة أن هذا اندماج شركتي ديا ووينترشال يعكس ثقة الشركة في قطاع البترول المصري والفرص الاستثمارية المتاحة.

وذكر أن احتياجات دول الاتحاد الأوروبي تبلغ حوالي 400 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهي تمثل سوقا كبيرا لمصر ودول المنطقة التي تتمتع باحتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي، حيث تعتبر مصر مؤهلة كلياً لتلعب دور المركز المحوري للغاز بشرق المتوسط لما تمتلكه من بنية تحتية قوية وموقع جغرافي مميز.

وأشاد ماريو ميرين بما شهدته صناعة البترول المصرية من تغيرات جذرية وتحسن كبير في مناخ الاستثمار وتحقيق نتائج إيجابية في مختلف الأنشطة البترولية، مشيرا إلى الجهود المصرية لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط والمكاسب التي ستتحقق منه على المستويين التجاري والسياسي.

وقال المدير التنفيذى للشركة في مصر، إن اندماج الشركتين جاء بهدف توسيع نطاق أعمالهما في مصر بمقدار ثلاثة أضعاف، وضخ استثمارات كبيرة في صناعة البترول المصرية.