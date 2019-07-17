بعد تراجع دام شهور.. سوق المحمول يضيف 260 ألف عميلًا جديدًا في أبريل

كتب- محمد علاء الدين:

ارتفع عدد مشتركي خدمات المحمول بنحو 260 ألف مشترك خلال شهر أبريل الماضي ليصل الإجمالي إلى 93.68 مليون مشترك بنهاية أبريل مقارنة بـ 93.42 مليون مشترك في مارس الماضي.

وبحسب إحصاءات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن سوق المحمول، فقد تمكنت فودافون من إضافة 108.8 ألف مشترك جديد لخدماتها خلال شهر أبريل، ليرتفع عدد عملاء فودافون من 39.3 مليون عميل في مارس الماضي إلى 39.4 مليون عميل بنهاية أبريل الماضي.

ووفقا لوزارة الاتصالات فقدت أورنج نحو 17.1 ألف عميل ليتراجع عدد مشتركي خدماتها إلى 28.74 مليون عميل بنهاية أبريل الماضي مقابل 28.76 مليون عميل في مارس الماضي.

فيما أضافت شركة اتصالات 20.3 ألف عميل بنهاية أبريل الماضي ليسجل عدد عملاء الشركة 19.87 مليون عميل مقابل 19.85 مليون عميل في مارس الماضي.

وبلغ إجمالي عدد عملاء شركات الاتصالات الثلاثة المذكورين في إحصاءات الوزارة 88.03 مليون عميل من إجمالي عدد مشتركي البالغ 93.6 مليون مشترك، ولم يذكر التقرير عدد عملاء الشركة المصرية للاتصالات من خدمات المحمول.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات أعلنت ارتفاع عدد مشتركيها إلى 4.2 مليون مشترك بنهاية شهر مارس الماضي، مقابل 3.8 مليون عميل بنهاية ديسمبر 2018.

وكان سوق المحمول قد شهد تراجعا في عدد مستخدميه على مدار عام كامل، جراء إجراءات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تدقيق بيانات المستخدمين الأمر الذي ساهم في وقف كثير من الخطوط عن العمل، فضلا عن ارتفاع سعر الخطوط لأكثر من 70 جنيهًا للخط الواحد، نتيجة فرض رسم تنمية بقيمة 50 جنيهًا على كل خط يتم شراءه بداية من منتصف العام الماضي الأمر الذي قلص من مبيعات خطوط المحمول.