كيف تسجل للمشاركة في دورة "مهارات من جوجل"؟

كتب- محمد علاء الدين:



قال مسؤول بشركة جوجل مصر إن الشركة بدأت إطلاق مجموعة من الدورات التدريبية في مصر بالتعاون مع عدد من المؤسسات والمنظمات لمساعدة الشباب على إيجاد فرص عمل وتحسين حياتهم المهنية أو تأسيس أعمالهم الخاصة، حيث يوفر هذا البرنامج منهجا شاملاً باللغة العربية حول المهارات الرقمية.



وأضاف المصدر، لمصراوي، أنه تم إطلاق مجموعة من الدورات التدريبية بالتعاون مع مؤسّسة "أي سي دي إل العربية" لتنمية مهارات التسويق الرقمي في مختلف الجامعات المصرية.

ويحصل الدارس على شهادة معتمدة من جوجل فور انتهاء الدورة التدريبية، ويمكن التسجيل لحضور هذه الدورات من خلال الرابط التالي اضغط هنا

وبحسب المصدر، ستبدأ أيضا مؤسسة إنجاز مصر في إقامة دورة تدريبية لبرنامج مهارات من جوجل والتي سيتم عقدها يوم 18 يوليو الجاري، والتي يمكن لأي شخص التسجيل لحضورها. ويمكن التقدم لهذه الدورة من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

وأوضح المصدر أنه تم فتح باب التسجيل في مؤسسة تعليم من أجل التوظيف لحضور برنامج مهارات من جوجل، ويمكن التسجيل من خلال الرابط التالي:

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ويتضمّن البرنامج ما يصل إلى 100 درس حول 26 موضوعًا أساسيًا في مجال التسويق الرقمي، بما في ذلك محرّكات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي والفيديوهات والتجارة الإلكترونية وإحصاءات البيانات وغيرها.

ومنذ إطلاقه في شهر أبريل الماضي، شارك أكثر من 100 ألف شخص ناطق باللغة العربية في البرنامج، 50% منهم من الشابات، مسجّلين مجموع 560 ألف ساعة استخدام على الموقع. وتركّزت أكبر نسبة مشاركة في مصر، تليها المملكة العربية السعودية والمغرب والعراق والجزائر.

ووفقًا لاستطلاع رأي مستقل أجرته شركة "إيبسوس Ipsos" وتضمّن مشاركين في برنامج "مهارات من Google"، أشار 15% من الباحثين عن العمل أنهم وجدوا وظيفة، وأكّد 20% من الباحثين عن المعرفة أنّهم تمكّنوا من تطوير حياتهم المهنية نتيجة مشاركتهم في "مهارات من Google".

