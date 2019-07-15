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الدولار يرتفع في قناة السويس ويتراجع في كريدي أجريكول بنهاية التعاملات

04:42 م الإثنين 15 يوليو 2019
الدولار يرتفع في قناة السويس ويتراجع في كريدي أجريكول بنهاية التعاملات

دولار

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه قرشا واحدا، في بنك كريدي أجريكول، بينما ارتفع في بنك قناة السويس، مقارنة بمستواه في بداية تعاملات الصباح، فيما استقر السعر في 8 بنوك أخري.

وارتفع سعر الدولار في بنك قناة السويس، قرشا واحدا، إلى 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا، في بنك كريدي أجريكول، إلى 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر، عند 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي الإسكندرية والتجاري الدولي عند 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.58 جنيه للشراء، و16.68 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتًا في بنك البركة، عند 16.57 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي التعمير والإسكان، والعربي الأفريقي عند 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

قناة السويس الدولار الجنيه المصري

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