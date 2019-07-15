أسعار الدواجن والبيض ترتفع خلال تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الدواجن بنحو جنيهين للكيلو الواحد في المزرعة، اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، بحسب ما قاله عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية.

وقال السيد، لمصراوي، إن سعر كيلو الدواجن بالمزرعة ارتفع إلى 25 جنيها مقابل 23 جنيها، لتصل إلى 29 جنيها في السوق مقابل 27 جنيها الأسبوع الماضي.

كما ارتفع سعر كرتونة البيض نحو 29.5 جنيه مقابل 27.5 جنيه بالمزرعة، ليباع بنحو 34 جنيها بالأسواق.

وأرجع السيد، ارتفاع الأسعار إلى زيادة الإقبال على الشراء خلال الفترة الماضية.

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي 27 جنيها بالمزرعة، ليباع بالأسواق بين 32 و33 جنيها.

وقال رئيس الشعبة إن سعر الكتكوت بين 3 و5 جنيهات.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.