سمك المكرونة ينخفض 5 جنيهات.. أسعار المأكولات البحرية اليوم

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر كيلو سمك المكرونة السويسي، 5 جنيهات، ليتراوح بين 50 و64 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق اليوم السبت.

واستقرسعر كيلو السمك البوري، عند أسعار الأمس، ليتراوح اليوم بين 38 و42 جنيها، وفقًا لأسعار الموقع.

وبقى سعر كيلو السمك البلطي ثابتا في سوق الجملة، بين 38 و42 جنيها بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

واستقر سعر كيلو الكابوريا اليوم بين 30 و150 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 جنيهًا و190 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.