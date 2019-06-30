أسعار الذهب تعود للارتفاع في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بنحو جنيهين للجرام الواحد خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار الأمس السبت.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل خلال تعاملات اليوم 648 جنيهًا مقابل 646 جنيهًا بالأمس.

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 555 جنيهًا، وعيار 24 إلى 741 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5184 جنيهًا.

وأضاف نجيب، أنه مع الارتفاع الكبير في سعر الذهب، حيث ارتفع سعر الجرام أكثر من 40 جنيها خلال شهر واحد، شهد السوق إقبالا كبيرا على بيع المشغولات الذهبية "إللي عنده دهب بيبيعه"، على حسب قوله.

وفي المقابل تراجعت حركة الشراء بشكل كبير، نتيجة ارتفاع السعر، وأغلب الراغبين في شراء "شبكة" أجل الشراء حتى انخفاض السعر، بحسب نجيب.

وأوضح نجيب، أن ارتفاع الأسعار والإقبال على البيع، لا يحمل التاجر خسائر، فالتاجر يشتري الذهب ويبيعه في نفس اليوم إلى تاجر ذهب أخر يعرف باسم "المسواجي"، وهو شخص يستثمر في الذهب في السوق المحلي بل في الأسواق الخارجية.

وتابع نجيب: "لو احتفظ التاجر بالذهب الذي اشتراه، دون بيعه في الوقت الذي يكون فيه السعر مرتفع، بالطبع سيتحمل خسائر ولكنها خسائر طفيفة، لأن في النهاية رأس مال التاجر ذهب وليس نقود".