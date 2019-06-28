شهر "الحظ" للذهب.. الجرام يرتفع 44 جنيها منذ بداية يونيو

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر نحو 44 جنيها للجرام الواحد في شهر، تزامنا مع ارتفاع السعر العالمي منذ بداية يونيو الجاري.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل خلال تعاملات اليوم 650 جنيها مقابل 606 جنيهات مطلع الشهر الجاري.

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 557 جنيهًا، وعيار 24 إلى 742 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5200 جنيهًا.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم متجهة صوب تسجيل أفضل أداء شهري في ثلاث سنوات، في الوقت الذي تلوح فيه الضبابية بشأن ما إذا كانت محادثات تجارية مرتقبة بين الصين والولايات المتحدة ستتمخض عن إحراز أي تقدم في إنهاء النزاع التجاري المستمر بين البلدين منذ عام، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0742 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1413.80 دولار للأوقية (الأونصة). وصعد الذهب نحو 8.4% منذ بداية الشهر الجاري ويتجه صوب تحقيق أكبر مكسب شهري بالنسبة المئوية منذ يونيو 2016.

ومع ارتفاع الذهب قرابة 1.2% منذ بداية الأسبوع الجاري، فإنه يتجه أيضا صوب تسجيل سادس صعود أسبوعي على الترتيب.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1416.60 دولار للأوقية.

ويجتمع زعماء دول مجموعة العشرين يومي الجمعة والسبت في أوساكا باليابان لكن الاجتماع الأكثر ترقبا هو الذي يُعقد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ والمقرر يوم السبت.