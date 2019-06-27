تقرير: 10 مليارات جنيه سيولة متوقعة من إتمام صفقة فيون وجلوبال تليكوم

كتبت- شيماء حفظي:

قال تقرير لبنك الاستثمار شعاع، اليوم الخميس، إن إتمام صفقة استحواذ شركة فيون على أسهم شركة جوبال ليكوم القابضة، سيعيد للمستثمرين سيولة تقدر بحوالي 10 مليارات جنيه.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت أمس الأربعاء، على عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة فيون لشراء حتى نحو مليار و998 مليون سهم بما يمثل 42.31% من الأسهم المصدرة لشركة جلوبال تليكوم وذلك بسعر معدل 5.08 جنيه للسهم، بدلا من 5.30 جنيه في بداية تقديم العرض.

وقالت البورصة إن تنفيذ الشراء على الأسهم سيتم خلال الخمسة أيام عمل التالية للانتهاء من فترة سريان العرض، مشيرة إلى أنه على جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء الخاصة بهذا العرض في السوق الخاصة بذلك في البورصة خلال فترة سريان العرض.

وتملك شركة فيون 57.7% من أسهم جلوبال تليكوم قبل عرض الشراء الإجباري.

وقال التقرير، إنه خلال فترة العرض وهي 25 يوم عمل، سيكون أمام مساهمي الأقلية في الشركة فرصة لتنفس الصعداء، "في النهاية إما سيجمعون بعض المكاسب أو ربما يخفضون خسائرهم من الاستثمار في السهم".

وأوضح التقرير، أن موافقة هيئة الرقابة المالية على عرض شراء فيون، يمكنه خلق جو من التفاؤل في السوق لأن الصفقة ستعيد إلى حوزة المستثمرين نحو 10 مليارات جنيه -إذا قبل جميع مساهمي الأقلية العرض- ما يسمح لهم بإعادة استثمار بعضها في السوق.

وقالت جلوبال تليكوم في بيان لها أمس، إنها ستقوم وخاصة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين غير المنتمين إلى فيون بمراجعة عرض الشراء الإجباري، على أن ستفصح عن رأي مجلس الإدارة في العرض خلال 15 يوم عمل بعد تاريخ موافقة هيئة الرقابة المالية على العرض.

وأعلنت الشركة دعوة المساهمين لحضور اجتماعات الجميعتين العامتين غير العاديتين للشركة المحدد انعقادها في 27 أغسطس 2019، للنظر في الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة المصرية، وشراء الشركة لأسهم جميع المساهمين الراغبين في بيع أسهمهم للشركة سواء صوتوا لصالح أو ضد قرار الشطب في الجمعية.

كما أعلنت جلوبال تليكوم أمس إبرام اتفاق مع مصلحة الضرائب بخصوص تسوية كافة الديون الضريبية المستحقة على الشركة وشركاتها المصرية التابعة بسداد 136 مليون دولار، منها 53.7 مليون دولار عند التسوية، و82.3 مليون دولار قبل نهاية عام 2019.