  • عاجل:رسميًا.. استبعاد عمرو وردة من المنتخب

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عمرو وردة نتيجة أولى ثانوي أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة هجمات ناقلات النفط الطقس الاحتجاجات في السودان

    تراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    11:23 ص الأربعاء 26 يونيو 2019
    تراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    سمك

    كتبت- شيرين صلاح:

    تراجع سعر كيلو السمك البوري جنيهين، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق العبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 39 و43 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيها.

    وانخفض سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و180 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    واستقر سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم بين 29 و37 جنيها، كما اسنقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 55 و65 جنيها.

    وسجل سعر كيلو السمك الفليه البطي بين 30 و90 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الأسماك سوق العبور السمك البوري

    الخبر التالى:

    البطاطس بـ 4 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الجملة اليوم
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان