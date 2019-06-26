تراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البوري جنيهين، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق العبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 39 و43 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيها.

وانخفض سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و180 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم بين 29 و37 جنيها، كما اسنقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 55 و65 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك الفليه البطي بين 30 و90 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.