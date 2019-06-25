شعبة الدواجن تجتمع الأسبوع المقبل لبحث تطبيق آليات حظر بيع الطيور الحية

كتبت- شيرين صلاح:

تستعد شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية لعقد اجتماع موسع الأسبوع المقبل، لمناقشة ما سيتم من آليات لتطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية، بحسب بيان الشعبة.

وأوضح عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، فى بيان اليوم، الثلاثاء، بأنه سيتم مراجعة ما تم الإتفاق عليه مع كافة الوزارات والجهات المعنية خلال الاجتماعات الماضية التي تم عقدها.

وقال السيد، لمصراوي في وقت سابق، إن آليات تطبيق القانون متمثلة في حصر عدد محلات الدواجن المرخصة وغير المرخصة، وتوفير أراضي لتلبية طلبات أصحاب محلات الدواجن لإقامة مجاز عليها، والقروض التى سيوفرها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لحويل المحلات إلى مجازر.

وبحسب البيان فإنه سيتم دعوة كلا من سكرتير عام محافظة القاهرة ومديرية الطب البيطري بالقاهرة و الجيزة لكي يتسنى مناقشة ما إذا كان هناك جدية في التطبيق، على أن يتم البدء الفوري في تنفيذ ترخيص المحال ومنح القروض وربط المحال بالمجازر التي ستقوم بمدها بالدواجن الازمة لها.

وأثار قرار الحكومة بتفعيل قانون تنظيم تداول الطيور والدواجن الحية وبيعها في الأسواق، والذي صدر قبل 9 سنوات، قلقًا وجدلا كبيرا بين المواطنين والتجار، والذي جعل البعض يتوقع عدم تنفيذ هذا القرار.

وكان مصراوي، انفرد بنشر خطاب الدكتور منى محرز، نائبة وزير الزراعة، لمحافظ القاهرة، من أجل الاستعداد لتفعيل القانون، وأكدت نائبة الوزير في تصريحات تلفزيونية أن الوزارة تعتزم بالفعل تطبيق القانون من أجل الحفظ على الثروة الداجنة في مصر.

وبحسب بيانات شعبة الدواجن فإن إنتاج مصر من دواجن التسمين، المعدة للأكل تتراوح بين 900 مليون ومليار دجاجة سنويا، تكفي أكثر من 95% من الاستهلاك المحلي.