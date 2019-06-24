أكثر الكلمات إنتشاراً

أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة هجمات ناقلات النفط الطقس الاحتجاجات في السودان

36 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

11:57 ص الإثنين 24 يونيو 2019
36 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

السمك

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار السمك في سوق العبور اليوم الاثنين، عند نفس مستويات الأمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي اليوم بين 33 و36 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 55 و65 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك البوري خلال تعاملات اليوم بين 40 و46 جنيها، وسعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 30 و150 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و190 جنيها.

أسعار السمك سوق العبور السمك البلطي
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان