36 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار السمك في سوق العبور اليوم الاثنين، عند نفس مستويات الأمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي اليوم بين 33 و36 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 55 و65 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك البوري خلال تعاملات اليوم بين 40 و46 جنيها، وسعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 30 و150 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و190 جنيها.