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    أوراسكوم للتنمية تبيع حصتها في مجموعة تمويل بـ 360 مليون جنيه

    10:33 ص الثلاثاء 18 يونيو 2019
    أوراسكوم للتنمية تبيع حصتها في مجموعة تمويل بـ 360 مليون جنيه

    القاهرة- مصراوي:

    قالت شركة أوراسكوم للتنمية مصر إنها أنهت إجراءات بيع حصتها البالغة 87% من أسهم الشركة في مجموعة تمويل بقيمة إجمالية قدرها 360 مليون جنيه لصالح شركة ابتكار للتمويل الاستثماري.

    وأعلنت الشركة في بيان صحفي أرسلته للبورصة اليوم الثلاثاء أن عملية نقل الأسهم نفذت بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة.

    وتوقعت الشركة أن تحصل على عائدات نقدية بقيمة 313 مليون جنيه، مشيرة إلى أنه سيتم توجيه العائدات النقدية الناتجة عن عملية البيع نحو استراتيجية الشركة المعلن عنها سابقًا لتخفيض القروض.

    ويمتلك شركة أوراسكوم للتنمية، رجل الأعمال المصري، سميح ساويرس، وتعمل الشركة في مجال السياحة والعقارات.

    أوراسكوم للتنمية سميح ساويرس

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