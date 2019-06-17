شركة جلاكسو تعتزم ضخ 100 مليون جنيه استثمارات جديدة في مصر

كتب- مصطفى عيد:

افتتحت وزارة الاستثمار اليوم خط إنتاج جديد لشركة جلاكسو سميثكلاين كونسيومر هيلث كير البريطانية، لإنتاج الفولتارين وذلك بمصنع سميثكلاين بيشام في الجيزة، باستثمارات جديدة تبلغ 20 مليون جنيه.

وبحسب بيان لوزارة الاستثمار اليوم الاثنين أعلنت شركة جلاكسو سميثكلاين كونسيومر هيلث كير، أنها ستضخ استثمارات جديدة بقيمة 100 مليون جنيه خلال العام الحالي، منها الـ 20 مليون جنيه في خط الإنتاج الجديد، والتي من خلالها تم تطوير خط الإنتاج شبه الصلب بالمصنع إلى أعلى المعايير.

وتعتزم الشركة افتتاح خط إنتاج جديد خلال العام الحالي باستثمارات تقدر بقيمة 80 مليون جنيه، وفقًا للبيان.

وتقدر استثمارات جلاكسو سميثكلاين كونسيومر هيلث كير بنحو مليار جنيه، وحققت مبيعات عالمية بلغت 7.5 مليار جنيه إسترليني في العام الماضي، وفي مصر وحدها تم إنتاج أكثر من 70 مليون عبوة من منتجات الرعاية الصحية والطبية محلية الصنع عبر خمسة مواقع تصنيع متخصصة، ووفرت الشركة نحو 350 فرصة عمل.

وقال نبيل بصري، المدير العام لـ"جلاكسو سيمثكلاين كونسيومر هيلث كير لشمال أفريقيا، إن هذا الاستثمار في مصنع الجيزة سيُمكننا من توفير أحد أفضل منتجاتنا وتصنيعه محلياً.