محافظ المركزي: 17 مليار جنيه تمويلات المشروعات متناهية الصغر في عامين

كتبت منال المصري ومصطفي عيد:

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إن البنوك ضخت 17 مليار جنيه في مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات متناهية الصغر منذ إطلاقها في مايو 2017 وحتى الشهر الماضي.

وأشار إلى أن عدد المستفيدين من مبادرة تمويل المشروعات متناهية الصغر بلغ 3.5 مليون مستفيد.

وكان البنك المركزي أعلن في مايو 2017 عن إطلاق مبادرة لتمويل المشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع الجمعيات والشركات المتخصصة في تمويل هذه المشروعات وذلك لقدرتهم وخبرتهم في الوصول لهذه الشريحة على مستوى القرى والمدن.