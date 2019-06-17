طارق عامر: 200 مليار دولار إجمالي التدفقات النقدية في 4 سنوات

كتبت منال المصري ومصطفي عيد:

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري أن إجمالي التدفقات النقدية بلغت 200 مليار دولار منذ سبتمبر 2015 وحتى بداية الشهر الجاري.

وأوضح في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر سيملس شمال أفريقيا اليوم الاثنين أن التدفقات النقدية تشهد نموًا متزايدًا من موارد مختلفة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن وذلك بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وزيادة معدلات النمو.

وأوضح أن مستوى الدين الخارجي غير مقلق وتم وضع جدول زمني لتقليله.

وفي نوفمبر 2016 بدأت مصر برنامجًا للإصلاح الاقتصادي، بدأته بقرار تحرير سعر الصرف وهو ما ساهم في زيادة موارد النقد الأجنبي والقضاء على السوق السوداء.