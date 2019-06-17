تراجع الطماطم والبصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 5 أصناف من الخضروات والفاكهة بين 30 قرشا و5 جنيهات، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الاثنين، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، وسعر كيلو البصل بين جنيهين و3.5 جنيه، وسعر كيلو الليمون البلدي بين 30 و40 جنيها.

وفي المقابل ارتفعت أسعار كيلو الخوخ البلدي وكيلو البرقوق السكري بين 50 قرشا وجنيهين، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البطاطس بين 3 و4 جنيهات.

البصل بين جنيهين و3.5 جنيه، بتراجع 30 قرشا.

الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفاصوليا بين 5 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين جنيهين و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين جنيهين و5 جنيهات.

الملوخية بين جنيهين و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البامية بين 9 جنيهات و15 جنيها.

القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 30 و40 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.

كانتالوب بين جنيهين و5 جنيهات.

بطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 12 و18 جنيها.

خوخ بلدي عريشي بين 3 جنيهات و6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

مانجو عويس بين 20 و30 جنيها.

برقوق سكري بين 9 و15 جنيها، بزيادة جنيهين.