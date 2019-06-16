البورصة ترتفع في أول جلسات الأسبوع بفضل مشتريات المصريين

كتب- مصطفى عيد:

شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع الجاري، وسط اتجاه المستثمرين المصريين نحو الشراء.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنهاية التعاملات بنسبة 0.21% إلى مستوى 14210 نقطة.

كما صعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.18%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.19%.

وسجلت تعاملات المصريين اليوم صافي شراء بقيمة 69.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب والعرب صافي بيع بقيمة 58.8 مليون جنيه، و10.6 مليون جنيه على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.16% إلى مستوى 14180 نقطة خلال تعاملات الخميس الماضي.