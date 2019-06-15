إقبال كبير على الإدلاء بالأصوات في انتخابات الغرفة التجارية بالقاهرة

"إي فاينانس" توقع اتفاقية لإتاحة خدمات التحصيل الإلكتروني في بورسعيد

كتبت- منار الرخ:

شهدت انتخابات غرفة القاهرة التجارية، إقبالًا كبيرًا خلال الساعات الأولى من بدء العملية الانتخابية.

ومع منتصف اليوم، تزايد الإقبال من الشركات الاعتبارية والأفراد على الإدلاء بأصواتهم، مع وجود قائمتين في الانتخابات الأولى برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة الحالي، وقائمة الثانية "التغيير للتطوير" برئاسة إيهاب سعيد.

وشهدت إجراءات التصويت إلزام الأفراد والشركات الاعتبارية المشاركين في التصويت بإبراز السجل التجاري كشرط للتصويت، ويخوض انتخابات غرفة القاهرة التجارية، 35 مرشحًا بعد انسحاب 19 مرشحا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بغرفة القاهرة التجارية، 108557 تاجرا مقيدين بغرفة القاهرة التجارية، على أن يتم إغلاق صناديق الاقتراع الساعة 5 مساءً.

وبدأت اليوم على المستوى الجمهورية انتخابات الغرفة التجارية في كل محافظات مصر لاختيار أعضاء مجلس إدارة جدد.