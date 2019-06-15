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    كيلو البلطي عند 37 جنيهًا.. أسعار السمك بسوق الجملة اليوم

    12:46 م السبت 15 يونيو 2019
    كيلو البلطي عند 37 جنيهًا.. أسعار السمك بسوق الجملة اليوم

    سمك البلطي

    كتبت- دينا خالد:

    استقر سعر كيلو السمك البلطي الجملة، اليوم السبت بين 35 و37 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    وبقى سعر كيلو سمك البلطي الفليه بين 35 و90 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    واستقر سعر كيلو السمك البوري، ليتراوح اليوم بين 40 و46 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

    وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 50 و66 جنيهًا، وهي أسعار الأمس.

    واستقر سعر كيلو الكابوريا اليوم بين 30 و140 جنيها، واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 جنيهًا و180 جنيهًا.

    أسعار السمك سمك البلطي سوق العبور

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