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    بنك الاستثمار يتوصل لتسوية مديونية بـ 500 مليون جنيه على المحطات النووية

    02:19 م الأربعاء 12 يونيو 2019
    بنك الاستثمار يتوصل لتسوية مديونية بـ 500 مليون جنيه على المحطات النووية

    محمود منتصر

    كتبت- منال المصري:

    قال محمود منتصر، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة في بنك الاستثمار القومي، إن البنك توصل لاتفاق تسوية ديون متعثرة بقيمة 500 مليون جنيه على هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

    وأضاف في تصريحات لـ"مصراوي" أن التسوية ستكون نقدًا خلال الأيام المقبلة، بعدما صدرت موافقة مجلس إدارة البنك على إجراء التسوية المتعثرة.

    ويخطط بنك الاستثمار القومي لإجراء تسويات غير منتظمة بقيمة تتجاوز 200 مليار جنيه خلال العام الجاري والمقبل على عدد من الجهات الحكومية المختلفة على رأسهم هيئة السكك الحديدة وماسبيرو والكهرباء، وبعض الشركات الأخرى.

    محمود منتصر بنك الاستثمار المحطات النووية الكهرباء

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