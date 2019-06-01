الجريدة الرسمية تنشر قانون تنظيم اتحاد الصناعات والغرف الصناعية

كتبت- دينا خالد:

نشرت الجريدة الرسمية اليوم السبت، قرارًا لرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن قانون تنظيم اتحاد الصناعات والغرف الصناعية الجديد، الذي أقره مجلس النواب.

وقال القرار إن القانون الجديد سيتم العمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

وينص قانون تنظيم اتحاد الصناعات والغرف الصناعية، على أن يستمر اتحاد الصناعات في تنظيم الصناعة وتشجيعها قائما، كما تستمر الغرف الصناعية القائمة حاليا، لحين إعادة إصدار قانون تنظيمها، وذلك خلال ثلاثة أشهر.

كما نص القانون على أن يستمر تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة، في تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عام، ثم تجرى انتخابات الدورة التالية وفقا لأحكام القانون.

ولغى نص القانون الجديد، قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء مجالس إقليمية للصناعة، بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية.

وإلى نص القانون:

نسخة القانون