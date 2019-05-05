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    الكيلو يصل إلى 20 جنيهًا.. ارتفاع أسعار الكنافة والقطايف هذا العام

    05:06 م الأحد 05 مايو 2019
    الكيلو يصل إلى 20 جنيهًا.. ارتفاع أسعار الكنافة والقطايف هذا العام

    أرشيفية

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفعت أسعار الكنافة والقطايف بين جنيهين و5 جنيهات هذا العام مقارنة بالعام الماضي مع اقتراب شهر رمضان، وفقا لما قاله تجار لمصراوي في جولته على عدد من المحلات بمنطقة وسط البلد وبولاق وحلوان.

    وأرجع التجار ارتفاع الأسعار إلى أن "هذا الشهر من كل عام بمثابة موسم ينتظرونه لكي يخرجوا من خلاله بهامش ربح معقول".

    وقال أحمد جوهر، بائع كنافة في منطقة وسط البلد، إن سعر كيلو الكنافة ارتفع هذا العام 3 جنيهات لتصبح 20 جنيهًا بدلًا من 17 جنيهًا.

    كما ارتفع سعر كيلو القطايف بنحو 5 جنيهات لتصبح 20 جنيهًا هي بدلًا من 15 جنيهًا العام الماضي.

    ويبيع رامي العطار، صاحب أحد محلات الكنافة والقطايف بمنطقة بولاق، الكيلو لكلًا منهما بنحو 15 جنيهًا بدلًا من 12 جنيهًا العام الماضي.

    وأرجع رامي زيادة الأسعار هذا العام إلى أنه موسم قائلا "أصحاب المحلات بيستنوا رمضان كل سنة علشان عارفين إن الناس مش هتبطل تشتري طول الشهر فبنزود السعر".

    وبحسب مازن يسري، بائع كنافة وقطايف في منطقة حلوان، يصل سعر كيلو القطايف 20 جنيهًا بدلًا من 15 جنيهًا، أما الكنافة يبيعها بنحو 17 جنيهًا بزيادة جنيهين عن العام الماضي.

    أسعار الكنافة أسعار القطايف شهر رمضان

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