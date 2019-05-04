البنك الزراعي يستهدف إصدار 2.5 مليون بطاقة ميزة قبل نهاية العام الجاري

كتبت منال المصري:

قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري في تصريحات خاصة لمصراوي، إن البنك بدأ يوم الخميس الماضي إصدار بطاقة ميزة المدفوعة مسبقا للعملاء.

وبحسب القصير، تم توزيع 30 ألف بطاقة بفروع البنك في يوم واحد بهدف دعم توجه الحكومة نحو تعزيز الشمول المالي والتحول نحو مجتمع غير نقدي.

وبدأت 5 بنوك، هي الأهلي ومصر والقاهرة والزراعي المصري والتجاري الدولي يوم الخميس الماضي إصدار البطاقات المدفوعة مقدما، وخصوصا كارت ميزة الوطني، مجانًا، وذلك لمدة 6 أشهر بالتزامن مع بدء تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية، من أول مايو الجاري.

وقال رئيس البنك الزراعي إن البنك يعتزم إصدار 1.2 مليون بطاقة ميزة مدفوعة مسبقا خلال شهرين للجمهور عبر فروع البنك البالغ عددهم 1200 فرع المنتشرين على مستوى المحافظات والمراكز والقرى والنجوع.

وبحسب القصير فإن البنك يعتزم وصول إصدار بطاقات ميزة المدفوعة مقدما إلى 2.5

مليون بطاقة قبل نهاية العام الجاري.

والبطاقة مسبقة الدفع، لا تحتاج إلى فتح حساب بنكي، ويحصل عليها العميل من البنك، ويشحنها بالمبلغ الذي يريده، من أجل استخدامها في سداد مدفوعات الإلكترونية.

ويمكن استخدام بطاقات ميزة في السداد والمشتريات من خلال ماكينات الدفع في المحلات والمصالح الحكومية.

ووفرت البنوك هذه البطاقات، مجانا، نظرا لوجود شريحة كبيرة من المواطنين، لا تمتلك بطاقات دفع إلكترونية.

وتتيح بطاقة ميزة نفس الخدمات المقدمة من شركتي فيزا، وماستر كارد، ولكن ميزة يتم استخدامها محليا فقط داخل مصر، فيما تتيح الشركتان الأخريان استخدام بطاقتهما داخل وخارج مصر.