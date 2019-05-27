تعرف على الحملات الإعلانية الأكثر تفاعلا على "السوشيال ميديا" في رمضان

كتب- محمد علاء الدين:

يشهد شهر رمضان في كل عام سباقًا إعلانيًا بين الشركات، استغلال لمعدلات المشاهدة المكثفة خلال هذه الفترة، مع كثرة المحتوى المعروض على شاشات التلفزيون وخاصة البرامج والمسلسلات الكوميدية والدرامية.

وتتعامل أغلب الشركات مع شهر رمضان على إنه موسم إعلاني، تستعد قبله بفترة كافية، وتعمل كل شركة من الشركات المعلنة على البحث عن فكرة مبتكرة لإعلانها أو الاستعانة بنجم فني أو رياضي يقدم الإعلان.

وخلال شهر رمضان الحالي شهدت الحملات الإعلانية منافسة شرسة خاصة في قطاع الاتصالات مع الاستعانة بعدد كبير من نجوم الفن الذين تصدروا الحملات الإعلانية للشركات الأربع، كذلك استعانت مجموعة طلعت مصطفى بقصيدة غنائية أدتها الفنانة السورية أصالة.

وأظهر تقرير لمؤسسة imfnd المتخصصة في أبحاث وإحصاءات منصات التواصل الإجتماعي، أن الحملة الإعلانية لشركة فودافون كانت الأكثر تفاعلًا خلال شهر رمضان وحتى نهاية الأسبوع الماضي.

وبلغ معدل التفاعل على حملة فودافون 24% من إجمالي مشاهدات الحملة على السوشيال ميديا، وقاد النجم عمرو دياب الحملة الإعلانية لشركة فودافون مصر.

فيما جاءت شركة أورنج في المرتبة الثانية من حيث التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، بمعدل تفاعل بلغ 20%، وقدمت أورنج حملتها الإعلانية من خلال النجمين تامر حسني ونانسي عجرم.

الحملة الإعلانية للشركة المصرية للاتصالات والتي يقوم بها النجمين، كريم عبد العزيز وماجد الكدواني، جاءت في المركز الثالث من حيث التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي بمعدل تفاعل بلغ 14%، ثم اتصالات مصر بمعدل تفاعل 11%، وقاد الفنان محمد رمضان والنجم العالمي فاندام الحملة الإعلانية لشركة اتصالات هذا العام.

شركة توشيبا حلت خامسا في الترتيب من حيث تفاعلات الجمهور مع الحملة الإعلانية على السوشيال ميديا بمعدل تفاعل بلغ 8%، ثم حملة تورنيدو بـ 7%، فيما جاء إعلان بنك مصر سابعًا بمعدل تفاعل 6% وهي الحملة التي قادها مدحت صالح ومحمود العسيلي ومصطفى حجاج.

في المركز الثامن جاءت الحملة الإعلانية لبنك NBK بمعدل تفاعل 4%، وفي المركز التاسع والعاشر جاءت حملة نسكافية بـ 3%، ومجموعة طلعت مصطفى التي غنت لها أصالة بمعدل تفاعل أيضا 3%.