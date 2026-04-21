الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم آمال استئناف مفاوضات السلام وتراجع النفط

ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد تكبدها خسائر في الجلسة السابقة، في ظل حالة من التفاؤل الحذر لدى المستثمرين بشأن استمرار الجهود الدبلوماسية المتعلقة بمفاوضات السلام في الشرق الأوسط، وفقًا لوكالة "رويترز".

ارتفاع البورصات الرئيسية في أوروبا

صعد المؤشر الأوروبي "ستوكس 600" بنسبة 0.1% ليصل إلى 621.99 نقطة، كما ارتفع المؤشر الألماني "داكس" بنسبة 0.6%، فيما زاد المؤشر البريطاني "فاينانشال تايمز 100" بنسبة 0.1%.

أسباب تعافي الأسواق خلال تعاملات اليوم

وجاء هذا التعافي بعد تراجع الأسواق في جلسة أمس الاثنين، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم، وهو ما يعكس آمال المستثمرين في استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأسبوع الجاري، عقب انتهاء جولة سابقة من الاجتماعات في إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق.

وعلى مستوى القطاعات، تصدر قطاع التكنولوجيا المكاسب بارتفاع بلغ 1%، في حين تراجع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.6%.

استمرار انفتاح القنوات الدبلوماسية

وفي السياق ذاته، أشارت تقارير إلى استمرار انفتاح القنوات الدبلوماسية، حيث أعرب مسؤولون أمريكيون عن تفاؤلهم بإمكانية استئناف محادثات السلام في باكستان، بينما أكد مسؤول إيراني رفيع أن طهران تدرس المشاركة، رغم استمرار التحديات وحالة عدم اليقين مع اقتراب موعد انتهاء وقف إطلاق النار.