انخفضت أسعار الفول، والعدس، والدواجن، والجبن الأبيض والرومي، واللبن السائب، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 21-4-2026، بينما ارتفعت أسعار الزيت، واللحوم، مقارنة بأمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.75 جنيه، بتراجع 8 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 61.15 جنيه، بتراجع 2.03 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.8 جنيه، بتراجع 67 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 98.51 جنيه، بزيادة 32 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 34.18 جنيه، بزيادة 98 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.39 جنيه، بتراجع 63 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 68.14 جنيه، بتراجع 2.07 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.48 جنيه.

لتر زيت الذرة: 115.74 جنيه، بزيادة 1.21 جينه.

كيلو اللحوم الطازجة: 434.29 جنيه، بزيادة 3.79 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 107.9 جنيه، بتراجع 2.12 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.37 جنيه، بزيادة 34 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 53.3 جنيه، بتراجع 1.13 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 140.51 جنيه، بتراجع 1.27 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 281.3 جنيه، بتراجع 4.72 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.12 جنيه، بتراجع 1.62 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 104.04 جنيه، بتراجع 3.13 جنيه.