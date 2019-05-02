  • عاجل:"موجة حارة تصل لـ 42".. الأرصاد تكشف طقس أول 5 أيام برمضان

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    التحصيل الإلكتروني ليفربول وبرشلونة الطقس التعديلات الدستورية الدوري المصري أمم أفريقيا 2019

    تعرف على مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان

    03:54 م الخميس 02 مايو 2019
    تعرف على مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان

    البنك المركزي

    كتبت- منال المصري:

    تلقت فروع البنوك، اليوم الخميس، مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان بناءً على تعليمات من البنك المركزي المصري، بحسب منشور تلقى مصراوي نسخة منه.

    وقال مديرو فروع ببعض البنوك، إن فروع البنوك ستفتح أبوابها للعملاء الساعة 9.30 صباحا حتى الساعة 1.30 ظهرا، بدلا من الساعة 8.30 صباحا إلى الساعة 3 مساءً في الشهور العادية.

    وأضافوا أن مواعيد عمل الموظفين في البنوك ستبدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 مساءً بدلا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 4 مساءً في الشهور العادية.

    البنك المركزي شهر رمضان مواعيد عمل البنوك

    الخبر التالى:

    هيئة التنمية الصناعية تبحث التعاون مع وفد ولاية "نينجشيا" الصينية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان