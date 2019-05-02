تعرف على مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان

كتبت- منال المصري:

تلقت فروع البنوك، اليوم الخميس، مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان بناءً على تعليمات من البنك المركزي المصري، بحسب منشور تلقى مصراوي نسخة منه.

وقال مديرو فروع ببعض البنوك، إن فروع البنوك ستفتح أبوابها للعملاء الساعة 9.30 صباحا حتى الساعة 1.30 ظهرا، بدلا من الساعة 8.30 صباحا إلى الساعة 3 مساءً في الشهور العادية.



وأضافوا أن مواعيد عمل الموظفين في البنوك ستبدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 مساءً بدلا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 4 مساءً في الشهور العادية.