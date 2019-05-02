وزير الصناعة: إنشاء فرع جديد للمطابع الأميرية بالعاصمة الإدارية

كتبت- دينا خالد:

قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إنه يجري حاليا إنشاء فرع جديد للمطابع الأميرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس.

وأضاف الوزير إن إنشاء الفرع الجديد يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة الخدمات التي تقدمها هيئة المطابع الأميرية، وتعزيز دورها في رفع مستوى الأمن القومي لمصر من خلال طباعة المطبوعات المؤمنة ومختلف المطبوعات الحكومية.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في فعاليات الاحتفال السنوي لهيئة المطابع الأميرية والمقام تحت رعايته، بمناسبة عيد العمال، حيث تضمن الاحتفال افتتاح معرض للفنون لعرض الأعمال الفنية للموهوبين من العاملين بالهيئة، إلى جانب تكريم عدد من الكوادر العمالية بالهيئة.

وأكد الوزير خلال كلمته- التي ألقاها نيابة عنه مساعده أحمد طه- حرص الوزارة على تطوير المطابع الأميرية لتواكب أحدث التكنولوجيات العالمية في مجال الطباعة، من خلال إدخال نظم الطباعة الحديثة، واستخدام أحدث آلات الطباعة، ونقل التكنولوجيات والتقنيات المتطورة المطبقة في قطاع الطباعة والنشر.

وأشار إلى أن المطابع الأميرية لعبت دورا رئيسيا في إرساء نهضة فكرية وحضارية بالمجتمع المصري، وساهمت في الحفاظ على تاريخ نهضة مصر الحديثة، موضحا أن الوزارة تستعد للاحتفال العام المقبل بمرور 200 عام على إنشاء المطابع الأميرية، والتي أنشأها محمد علي باشا عام 1820 لتكون بذلك أحد أقدم الكيانات الحكومية الموجودة بالدولة حاليا.

وقال الوزير إن قطاع الطباعة أصبح من القطاعات الحيوية التي تخدم مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية والتي تتضمن تغليف المنتجات والطباعة عليها أو طباعة المنشورات الترويجية للمنتجات، فضلا عن طباعة الكتب والمستندات.

وأضاف أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية إلى رفع مستوى الأداء بالهيئة بما ينعكس إيجابا على تحسين تنافسية الهيئة على المستويين المحلي والإقليمي.

وقال عماد فوزي رئيس مجلس إدارة هيئة المطابع الأميرية، إن الهيئة تعمل باستمرار على إدخال التكنولوجيا الرقمية في مجال الطباعة لزيادة القدرات التنافسية وتحسين الجودة، حيث توفر خدمات الطباعة الرقمية وفصل الألوان، وتنفيذ التصميمات والتجهيزات الفنية بأحدث تكنولوجيات طباعة الأوفست في منطقة الشرق الأوسط.

وذكر فوزي أن أهم مطبوعات الهيئة تشمل المصحف الشريف، وكتب التراث، وكتب القانون، والأجندات، والكراسات.

وأضاف ان الهيئة تتبنى أنشطة إنتاجية وبحثية متميزة لتطوير وتحديث معدات وآلات الطباعة، إلى جانب تدريب الموارد البشرية وزيادة قدرتها الإنتاجية والتنافسية، مشيرا إلى أنه تم تزويد الهيئة بأحدث ماكينات الطباعة الرقمية، وماكينات طباعة لإنتاج كافة مطبوعات المكفوفين بطريقة "برايل".

وأشار فوزي إلى أن الهيئة مزودة بأحدث خطوط الإنتاج والتجليد والتشطيب، كما تقدم الهيئة خدمات إلكترونية تشمل النشر والاشتراك وخدمة الطباعة من الأرشيف وتوفير التشريعات المصرية، موضحا أن الإصدارات اليومية للهيئة تتضمن الجريدة الرسمية والوقائع المصرية.