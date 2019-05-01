بداية من اليوم.. تطبيق قرار دفع المستحقات الحكومية إلكترونيًا

كتب- محمد علاء الدين:

تبدأ الحكومة اليوم الأربعاء تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني، بشكل إلزامي، لجميع المستحقات الحكومية التي تزيد على 500 جنيه.

وسمحت الوزارة بسداد المبالغ التي تقل عن 500 جنيه نقدًا (كاش) أو إلكترونيًا حسب رغبة المواطن.

ووفقا لقرار الحكومة يجب سداد اي مبالغ أكبر من 500 جنيه وحتى 10 آلاف جنيه إلكترونيا، أما ما يزيد على 10 آلاف جنيه فيجب سداده من خلال البنوك.

وبحسب تعليمات وزارة المالية، التي أرسلتها للجهات الحكومية، فإنها ستفرض غرامة بنسبة 10% من قيمة المبلغ الواجب سداده، وبحد أقصى 10 آلاف جنيه، في حالة السداد النقدي للمبالغ التي تزيد على 500 جنيه.

وأوضحت تعليمات الوزارة، أن هذه الغرامة "مصروفات إدارية لتغطية التكاليف التي تتحملها الدولة نتيجة اختيار الملتزم بسداد ما عليه من مستحقات بغير إحدى وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني".

وكانت وزارة المالية قالت في بيان سابق، إن التحصيل الإلكتروني سيكون من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة مثل كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت "أونلاين".

وقالت الوزارة إنها ستوفر كروت مسبقة الدفع مجانًا ولمدة 6 شهور اعتبارا من أول مايو، من خلال البنوك التالية الأهلي ومصر والقاهرة والزراعي المصري والتجاري الدولي، وذلك لإتاحتها كوسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني.