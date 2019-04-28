في جولة لمصراوي.. أسعار الأرز والمكرونة مستقرة بالأسواق مع اقتراب رمضان

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الأرز والمكرونة هذا العام بالأسواق، مقارنة بما كانت عليه العام الماضي، مع توقعات بزيادة الطلب عليها خلال الأيام المقبلة مع اقتراب شهر رمضان، بحسب ما ذكره تجار لمصراوي أثناء جولة على عدد من المحلات في منطقتي وسط البلد وحلوان.

وقال عزيز، أحد تجار الغلال بمنطقة وسط البلد، إن أسعار الأرز والمكرونة مستقرة بالأسواق هذا العام دون تغير عن العام الماضي مع اقتراب شهر رمضان.

وسجل سعر كيلو الأرز بين 9 جنيهات و13 جنيها، وسعر كيلو المكرونة السائبة بين 8 و9 جنيهات بحسب النوع، وفقا لقول عزيز.

وتراوح سعر كيلو الأرز المعبأ بين 14 و15 جنيها، وسجل سعر عبوة المكرونة المعبأة وزن 300 جرام 3 جنيهات، والعبوة وزن 400 جرام 4.5 جنيه، بحسب ياسين محمد، صاحب أحد محلات البقالة بمنطقة حلوان.

وأشار عزيز، إلى أن الإقبال على شراء الأرز والمكرونة مازال ضعيفا حتى الآن.

"إللى كان محرك البيع الفترة إللى فاتت صيام الأقباط نظرا لإقبالهم على شراء الأرز والمكرونة خلال فترة الصيام"، بحسب قوله.

وقال ياسين محمد: "حاليا الناس بتشتري كميات على حسب احتياجاتها، لكن قبل رمضان بكام يوم الناس بتيجي تشتري مني كميات تكفيهم الشهر"، وفقا لقوله.

وقال يحيى كاسب رئيس شعبة البقالة بغرفة الجيزة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الأرز والمكرونة مستقرة نظرا لوفرة المعروض منهما هذا العام بالأسواق.

وأضاف كاسب أن أسعار الأرز والمكرونة المتوفرة في معرض "أهلا رمضان" أقل من نظيرتها في الأسواق.

وسجل سعر كيلو الأرز بالمعرض 9 جنيهات، وسعر عبوة المكرونة بين 2.5 جنيه و4 جنيهات بحسب الوزن والنوع.

وقال أحمد يساري، المستشار الإعلامي لشعبة البقالة بغرفة القاهرة التجارية، إنه يتوقع زيادة الإقبال خلال الأيام القادمة مع اقتراب شهر رمضان.

وأضاف "خلال الأسبوع المقبل الناس هتبدأ تشتري الكميات إللى هتكفيها من الأرز والمكرونة طول شهر رمضان".