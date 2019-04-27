النفط يهبط 3% مع تجديد ترامب الضغوط على أوبك لخفض أسعار الخام

القاهرة- وكالات:

هبطت أسعار النفط 3% أمس الجمعة بعد أن ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لزيادة إنتاجها من الخام لدفع أسعار البنزين للانخفاض.

وبحسب وكالة رويترز قال محللون إن مبيعات لجني الأرباح بعد أطول سلسلة مكاسب لسوق النفط في عام على الأقل ساهمت في المزيد من التراجع للأسعار.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 2.20 دولار، أو 3%، لتبلغ عند التسوية 72.15 دولار للبرميل، وفقًا للوكالة.

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.91 دولار، أو 2.9%، لتسجل عند التسوية 63.30 دولار للبرميل.

أنهى خام برنت تعاملات الأسبوع مستقرا بعد أربعة أسابيع متتالية من المكاسب، بينما سجل الخام الأمريكي خسارة 1.2% على مدار الأسبوع مرتدا عن ستة أسابيع متتالية من المكاسب.

وصعدت عقود النفط أكثر من 30% هذا العام بعد أن خفضت أوبك وبضعة منتجين متحالفين مع المنظمة الإمدادات بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا ومع هبوط انتاج الخام في فنزويلا وإيران بسبب عقوبات أمريكية.

وفي جلسة الخميس الماضي، ارتفع برنت فوق مستوى 75 دولارا للبرميل للمرة الأولى هذا العام بعد أن علقت ألمانيا وبولندا وسلوفاكيا واردات الخام الروسي عبر خط أنابيب رئيسي بسبب التلوث.

وقالت روسيا إن النفط ربما جرى تلويثه عن عمد وإنها تخطط لاستئناف إمدادات الخام عبر خط أنابيب دروجبا إلى أوروبا في غضون أسبوعين.

وقال ترامب للصحفيين أمس الجمعة إنه اتصل بأوبك وطلب من المنظمة أن تخفض أسعار النفط. ولم يحدد هوية الشخص الذي تحدث إليه.

ومنذ أن تولى الرئاسة، حث ترامب أوبك مرارا على زيادة انتاج النفط لدفع الأسعار للانخفاض.