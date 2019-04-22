أسعار الذهب تنتعش عالميًا بعدما سجلت أقل مستوى في 4 أشهر

القاهرة- وكالات:

انتعشت أسعار الذهب عالميًا اليوم الاثنين بعدما اقتربت من أقل مستوى في أربعة أشهر خلال الجلسة السابقة مع استئناف التعاملات بعد عطلة عيد القيامة بالأسواق الأوروبية ولقى المعدن دعما إضافيا من ارتفاع النفط.

وقالت وكالة رويترز أن أسعار الذهب ارتفعت في التعاملات الفورية 0.3% إلى 1278.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0538 بتوقيت جرينتش بعدما لامس 1270.63 دولار في الجلسة السابقة، وهو أقل مستوى له منذ 27 ديسمبر 2018.

ونزل المعدن 1.2% في الجلسة السابقة ليسجل تراجعا للأسبوع الرابع على التوالي.

وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1280.90 دولار للأوقية.

وقال بنجامين لو المحلل في فيليب فيوتشرز "تكبدت أسعار الذهب خسارة كبيرة الأسبوع الماضي، وما يحدث الآن هو شراء لأسباب فنية فحسب؛ يأتي البعض ويدفعون الأسعار للصعود".

وتعززت مكاسب المعدن الأصفر بصعود أسعار النفط بسبب التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث من المتوقع أن تعلن واشنطن حظرا شاملا لواردات النفط الإيراني في أنحاء العالم.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، زاد السعر الفوري للفضة 0.8% إلى 15.05 دولار للأوقية، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع البلاتين 0.1% إلى 901.55 دولار. وفي وقت سابق من الجلسة سجل المعدن أعلى مستوى في أكثر من أسبوع عند 906.80 دولار.

وفقد البلاديوم 0.1% ليسجل 1420.52 دولار، وكان صعد في وقت سابق إلى أعلى مستوى فيما يزيد على أسبوعين عند 1424.51 دولار.