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    وزارتا الاتصالات والرياضة يناقشان أخر الاستعدادات لبطولة أمم أفريقيا

    03:21 م الثلاثاء 02 أبريل 2019
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    كتب- محمد علاء الدين:

    التقى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع كل من عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وذلك لمتابعة الاستعدادات النهائية للاستادات التي سوف تستضيف بطولة الأمم الافريقية المقررة في مصر يونيو المقبل.

    وقال بيان من وزارة الاتصالات إن خلال اللقاء تم استعراض التجهيزات الفنية النهائية باستاد القاهرة الدولي، حيث تعمل الشركة المصرية للاتصالات بربط جميع الاستادات المشاركة في البطولة بشبكة من كابلات الفايبر مع السنترالات لإتاحة تغطية جيدة لخدمات الاتصالات والإنترنت داخل الاستادات الرياضية.

    وسيتم توفير البنية التحتية اللازمة للبث التليفزيوني من خلال ربط جميع الاستادات مع اتحاد الاذاعة والتليفزيون (ماسبيرو) بشبكة من كابلات الفايبر، بحسب البيان.

    وقال البيان إنه جاري التفاوض على إنشاء شبكة واي فاي في جميع الاستادات في "المقصورة الرئيسية ومنطقة الــVIP ومنطقة VVIP، ومنطقة الإعلاميين، بما يضمن توفير خدمات الإنترنت مجانية.

    يذكر أن أنظمة التقوية والشبكات التي تنفذها الشركة المصرية للاتصالات تعتمد على تكنولوجيا الألياف الضوئية "الفايبر" والتي توفر خدمات الإنترنت بسعات كبيرة وسرعات عالية وكذلك توفير خدمات الاتصالات بأعلى مستويات الدقة والجودة.

    وفي بيان صحفي، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك تنسيق مع وزارة الشباب والرياضة من أجل تنظيم بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في شهر يونيو المقبل.

    وأضاف أن وزارة الاتصالات ستعمل على توفير الدعم الفني والتقني اللازم لإنجاح البطولة.

    أمم أفريقيا 2019 أشرف صبحي عمرو طلعت خالد عبدالعال وزارة الاتصالات

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