خسر 5 قروش بالأهلي ومصر.. هبوط مفاجئ في سعر الدولار أمام الجنيه

كتبت- دينا خالد:

هبط سعر الدولار أمام الجنيه في 9 بنوك عاملة بمصر، بنحو قرشين إلى 6 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح.

وهبط سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي المصري ومصر، 5 قروش إلى 17.2 جنيه للشراء، و17.3 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، بنحو 6 قروش إلى 17.21 جنيه للشراء، و17.31 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار 5 قروش في بنك البركة إلى 17.22 جنيه للشراء، و17.32 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار، 6 قروش في البنك التجاري الدولي إلى 17.2 جنيه للشراء، و17.3 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والعربي الأفريقي، وقناة السويس بقيمة 6 قروش إلى 17.21 جنيه للشراء، و17.31 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان، قرشين، إلى 17.25 جنيه للشراء، و17.35 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتًا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.29 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع، هو نفس سعر تعاملات الصباح.