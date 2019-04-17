الصناعة: تشكيل مجموعة عمل لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع اليونان

كتبت- دينا خالد:

اتفقت مصر واليونان على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء.

وتتولى المجموعة، تحديد القطاعات المستهدفة من خلال وزارة التجارة الصناعة المصرية ووزارة التنمية الاقتصادية اليونانية بهدف وضع خطة عمل محددة للوصول إلى نتائج ملموسة تنعكس آثارها إيجابيا على العلاقات الاقتصادية بين مصر واليونان، بحسب البيان.

واتفق الطرفان، خلال مباحثات عمرو نصار وزير التجارة والصناعة مع يانيس دراجاساكس نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والتنمية اليوناني، على أن يكون مكتب التمثيل التجارى المصري في أثينا هو نقطة التواصل مع وزارة التنمية الاقتصادية اليونانية لمتابعة تنفيذ خطة العمل.

وخلال الزيارة بحث الجانبان، مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين وعدد من الملفات الاقتصادية المطروحة على الأجندة العالمية خلال المرحلة الحالية.

وقال نصار إن مصر واليونان ترتبطان بعلاقات اقتصادية متميزة ترقى للوصول للشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال المرحلة القريبة المقبلة، مشيرًا إلى أن اليونان تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر في منطقة حوض البحر المتوسط وحلقة وصل رئيسية تربط مصر بدول قارة أوروبا.

وأكد نصار، على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في مجال العلاقات الاقتصادية والتجارية وذلك من خلال وضع استراتيجيات مشتركة تمهد الطريق للقطاع الخاص بالبلدين لتنفيذ مشروعات تعاون ملموسة تخدم الاقتصادين المصري واليوناني على حد سواء.

وأشار الوزير إلى أهمية تنفيذ مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها من قبل، إلى جانب المشاركة في مشروعات في الدول الأفريقية من خلال خطة وزارة التجارة والصناعة للتحرك في 12 دولة أفريقية.