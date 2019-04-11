22 جنيها لكيلو الليمون.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الباذنجان البلدي والليمون البلدي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، في سوق الجملة بالعبور.

وتراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي بين 6 جنيهات و7.5 جنيه، وسعر كيلو الليمون البلدي بين 18 و22 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.25 و5.75 جنيه.

البطاطس بين 4.5 جنيه و6 جنيهات.

البصل بين 4 و6 جنيهات.

الكوسة بين 4 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 6 جنيهات و7.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 و9 جنيهات.

الملوخية بين 6 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و6 جنيهات.

البسلة بين 7 و10 جنيهات.

القلقاس بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3.5 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 4 جنيهات و6.5 جنيه.

اليوسفي بين 3.5 و7.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 18 و22 جنيها، بزيادة جنيه.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الموز البلدي بين 5 و6 جنيهات.