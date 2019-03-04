النساجون الشرقيون تخطط لأعمال توسعة بـ 10 ملايين يورو في العام الجاري

القاهرة- مصراوي:

تخطط شركة النساجون الشرقيون للسجاد، لتنفيذ خطة توسعة خلال العام الجاري بتكلفة مبدئية تبلغ 10 ملايين يورو، بحسب بيان أرسلته الشركة اليوم الاثنين للبورصة.

وقالت الشركة في البيان إن الشركة تخطط لإضافة 3 أنوال في الربع الأول من العام الجاري و3 أنوال أخرى طبقًا للطلب المحلي والعالمي وذلك بالإضافة إلى ماكينة خيوط بقطاع السجاد المنسوج.

وبحسب الخطة فإن الشركة ستعمل على تحديث ماكينات الطباعة لشركة ماك وإضافة ماكينة طباعة ديجيتال وماكينة قص بلاط السجاد.

وتوقعت الشركة أن تقدر التكلفة الاستثمارية المبدئية للتوسعات الجديدة في حدود 10 ملايين يورو.

وتراجع صافي أرباح شركة النساجون الشرقيون للسجاد خلال العام الماضي بنسبة 26% خلال العام الماضي لتبلغ 504 ملايين جنيه مقابل 683 مليون جنيه في عام 2017.

والنساجون الشرقيون، إحدى أكبر مصنعي السجاد في العالم، وتعمل في سوق المفروشات الأرضية ما يزيد عن 30 سنة، وتمتلك النساجون الشرقيون مصانع في كل من أمريكا والصين، وتبيع منتجاتها لأكثر من 130 دولة.