عمومية "المصرية للاتصالات" توافق على التجديد لمجلس الإدارة لدورة جديدة

كتب- محمد علاء الدين:

وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة المصرية للاتصالات على تعيين مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات، بحسب بيان من الشركة للبورصة اليوم الأربعاء.

ووافقت الجمعية على تجديد تعيين المجلس المكون من 11 عضوا من بينهم 3 أعضاء مستقلين هم "لبنى هلال، ومحمد سعيد محمد سلطان، وأحمد جمال محمد أبو علي"، بالإضافة إلى إبراهيم هيكل ممثل عن العاملين بالشركة المصرية للاتصالات، و7 أعضاء يصدر باختيارهم قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاتصالات.

ويشمل الأعضاء السبعة الحاليين ماجد عثمان، وعادل حامد، ومحمد كمال الدين، ومحمد شمروخ، وحسين يسري جمال الدين، وحسام الجمل، واللواء طارق الظاهر.

وكان وزير الاتصالات قرر في نهاية يناير الماضي تعيين عادل حامد رئيسا تنفيذيا للشركة المصرية للاتصالات خلفا لأحمد البحيري الذي تمت إقالته، ليستكمل حامد مدة دورة مجلس الإدارة السابقة والتي انتهت اليوم.

ووافقت الجمعية العمومية العادية للمصرية للاتصالات أيضا على توزيع 25 قرشا على كل سهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.