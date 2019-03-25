الذهب يصعد مع مخاوف من ركود أمريكي تزيد الإقبال على أصول الملاذ الآمن

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع تراجع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر بفعل مخاوف من ركود محتمل للاقتصاد الأمريكي وتباطؤ في النمو العالمي، مما يزيد الإقبال على المعدن الأصفر إلى جانب الين والسندات، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0610 بتوقيت جرينتش، كان سعر الذهب في المعاملات الفورية مرتفعًا 0.2% عند 1315.98 دولار للأوقية، بينما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1315.70 دولار للأوقية.

وسجل المعدن الأسبوع الماضي ثالث مكسب أسبوعي على التوالي وارتفع 1%، وهو أكبر مكسب أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في أول فبراير الماضي.

وتخلى مستثمرون عن الأسهم ولجأوا إلى الأمان الذي توفره السندات، بينما حلق الين الياباني قرب أعلى مستوى في 6 أسابيع.

وقال مايكل مكارثي، كبير خبراء الأسواق لدى سي.إم.سي ماركتس ، إن السوق في وضع عزوف عن المخاطرة. يبدو أن البيانات الصادرة مساء الجمعة الماضية من الولايات المتحدة وأوروبا، خالفت التوقعات، وفقًا للوكالة.

وأظهرت بيانات الجمعة الماضية، أن النشاط الصناعي في الولايات المتحدة تباطًا في مارس الجاري، وأن أداء الشركات بمنطقة اليورو أسوأ من المتوقع هذا الشهر، مما يؤجج مخاوف بشأن النمو العالمي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.1 % إلى 1562 دولارا للأوقية.

وزادت الفضة 0.3 % إلى 15.46 دولار، كما ارتفع البلاتين 0.5% إلى 847.99 دولار للأوقية.