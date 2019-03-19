"إبداع كابيتال" لمساحات العمل المشتركة تنشئ مقرين جديدين

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كتب- محمد علاء الدين :

قال محمد عزت، مدير الشراكات الاستراتيجية بشركة إبداع كابيتال لمساحات العمل المشترك للشركات الناشئة وريادة الأعمال، إن الشركة تستهدف إنشاء فرعين في التجمع الخامس ووسط القاهرة خلال الأشهر العشرة المقبلة.

“إبداع كابيتال” تأسست في عام 2014 بهدف إتاحة مساحات عمل مشتركة work space لاحتضان رواد الأعمال مقابل إيجار شهري، وتمتلك حاليا مقرين في منطقة الدقي.

وأضاف عزت لمصراوي، أن فكرة عمل إبداع تشبه GREEK CAMPUS لدى الجامعة الأمريكية بالقاهرة وهي مرحلة تسبق احتضان الفكرة وتمويلها، مشيرًا إلى أنه يوجد حاليًا نحو 40 مساحة عمل مشتركة في منطقة الدقي فقط.

وأضاف أن الشركة تتيح إيجار 25 موقعا لاجتماعات الشركات الناشئة ورواد الأعمال بأسعار تتراوح بين 500 و750 جنيها شهريا، ويصل سعر إيجار المكتب الشخصى بين 2000 و2500 جنيه شهريا، كما تتيح أيضا خدمة إنهاء إجراءات التأسيس القانوني للشركات الصغيرة والمتوسطة بواسطة محامين ومحاسبين.

وذكر أن “إبداع كابيتال” تضم أيضا مجموعة من الخبراء لمد رواد الأعمال بالإرشادات الفنية وطرق إعداد الهيكل المالي والإداري الخاصة بالشركة، وكيفية اجتذاب تمويلات من صناديق استثمار رأسمال مخاطر.

وتتواجد مساحات العمل المشتركة في جميع أنحاء الجمهورية تقريبا، لكنها تقل في محافظات الصعيد والدلتا، ومن أشهر مساحات العمل المشتركة فىي مصر «سر كوير» و«ومضة» و«هاوس» و«يوفوريا» و«كريبتون» و«ستيب » و«همة» و«سقيفة» وورك هات».